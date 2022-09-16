Швейцария приостановила действие упрощенного визового режима с рф — Finance.ua

Швейцария приостановила действие упрощенного визового режима с рф Сегодня 16:45 — Мир

Швейцария приостановила действие упрощенного визового режима с рф

Федеральный совет Швейцарии приостановил действие упрощенного визового режима с россией, вслед за схожим решением Европейского Союза.

Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

«На заседании 16 сентября 2022 года Федеральный совет решил полностью приостановить действие соглашения, направленного на упрощение выдачи виз, которое Швейцария заключила с россией. Таким образом, граждане россии, которые хотят получить визу, будут снова следовать обычной процедуре», — заявили в правительстве.

В Федеральном совете отметили, что учитывая, что агрессия россии против Украины продолжается вопреки международному праву, Европейский Союз 9 сентября 2022 года решил полностью приостановить действие соглашения с рф по упрощению выдачи виз.

На заседании в пятницу правительство Швейцарии также решило приостановить действие соглашения, которое страна ранее заключила с россией.

«Швейцария уже отменила упрощение получения виз для определенных категорий людей, например, российских бизнесменов и женщин, а также освобождение от визовых требований для российских дипломатов. Таким образом, Федеральный совет также следовал решению ЕС», — добавили в ведомстве.

Отмечается, что Швейцария заинтересована в том, чтобы внести вклад в общую и единую визовую политику на европейском уровне, иначе она рискует столкнуться с увеличением количества визовых заявок, поданных в ее представительства за рубежом гражданами россии, стремящимися обойти решение ЕС.

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Укрінформ По материалам:

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