Швейцария предоставит Украине новый пакет помощи почти на 100 миллионов долларов — Finance.ua

Швейцария предоставит Украине новый пакет помощи почти на 100 миллионов долларов Сегодня 08:35

Президент Швейцарии Игнасио Кассис объявил о новом пакете финансовой помощи Украине в размере 100 миллионов швейцарских франков.

Об этом он заявил на международной конференции «Солидарность с украинским народом» в Париже, пишет «Европейская правда».

«Украине нужна неотложная гуманитарная помощь зимой. Правительство и парламент Швейцарии согласовали предоставление 100 млн франков ($97 млн). Этот пакет поможет решить проблемы этой зимы. И в следующем году Швейцария будет инвестировать в восстановление энергетических объектов, школ и госпиталей», — сказал Кассис.

Он также отметил необходимость продолжения работы по фиксации военных преступлений и привлечению виновных к ответственности.

Ранее сообщалось, что общая сумма активов, замороженных в Швейцарии из-за агрессии россии против Украины, по состоянию на 25 ноября достигла 7,5 млрд швейцарских франков.

23 ноября Федеральный совет Швейцарии присоединился к санкциям против россии, принятым Европейским Союзом в рамках восьмого пакета.

Економічна Правда По материалам:

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