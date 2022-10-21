Швейцария предоставит Украине 500 миллионов гривен на цифровизацию — Finance.ua
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Швейцария предоставит Украине 500 миллионов гривен на цифровизацию

Казна и Политика
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Швейцария предоставит Украине 500 миллионов гривен на цифровизацию
Швейцария предоставит Украине 500 миллионов гривен на цифровизацию
Украина и Швейцария подписали соглашение, согласно которому на внедрение цифровизации нашей страны будет выделено более 500 миллионов гривен. С помощью этой программы уже созданы Дія и сертификаты COVID.
Вчера в Киеве Украина и Швейцария подписали Меморандум о партнерстве в сфере цифровой трансформации. Предусматривается, что Швейцария предоставит грантовое финансирование на сумму до 15 млн франков для поддержки дальнейшего развития цифровизации как инновационного подхода согласно принципам, утвержденным на Международной конференции по восстановлению Украины, которая состоялась 4-5 июля 2022 года в Лугано, говорится в сообщении.
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При поддержке этой Программы Минцифры уже создало портал и приложение Дія, запустило много важных сервисов и услуг, среди которых — COVID-сертификаты, єМалятко, єПідтримка и т.д., сообщает Минцифры.
Также генеральный директор Швейцарского агентства развития и сотрудничества (SDC) Патриция Данци отметила, что они и в дальнейшем планируют углублять партнерство с Украиной и поддерживать наши цифровые идеи и проекты.
По материалам:
Speka
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