Швейцария хочет отменить обмены банковскими данными с рф — Finance.ua

Швейцария хочет отменить обмены банковскими данными с рф
Швейцария намерена прекратить предоставление россии данных об активах россиян в швейцарских банках.
Об этом сообщает издание finews.com.
После того как соответствующие комитеты Национального совета (Nationalrat) и Совета кантонов (Staenderat) одобрили такое мероприятие, дело теперь за Федеральным советом Швейцарии, который, как ожидается, примет окончательное решение в сентябре.
Автоматический режим обмена банковской информацией между Швейцарией и рф существует с 2018 года.
Такие страны как Германия, Австрия и Великобритания уже прекратили обмен банковскими данными с россией.
Напомним, власти Швейцарии при рассмотрении заявок на получение социальной помощи будут учитывать финансовое положение украинских беженцев.
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