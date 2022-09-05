Швейцария хочет отменить обмены банковскими данными с рф — Finance.ua
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Швейцария хочет отменить обмены банковскими данными с рф

Мир
18
Швейцария хочет отменить обмены банковскими данными с рф
Швейцария хочет отменить обмены банковскими данными с рф
Швейцария намерена прекратить предоставление россии данных об активах россиян в швейцарских банках.
Об этом сообщает издание finews.com.
После того как соответствующие комитеты Национального совета (Nationalrat) и Совета кантонов (Staenderat) одобрили такое мероприятие, дело теперь за Федеральным советом Швейцарии, который, как ожидается, примет окончательное решение в сентябре.
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Автоматический режим обмена банковской информацией между Швейцарией и рф существует с 2018 года.
Такие страны как Германия, Австрия и Великобритания уже прекратили обмен банковскими данными с россией.
Напомним, власти Швейцарии при рассмотрении заявок на получение социальной помощи будут учитывать финансовое положение украинских беженцев.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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