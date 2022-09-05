Швейцария хочет отменить обмены банковскими данными с рф — Finance.ua

Швейцария хочет отменить обмены банковскими данными с рф Сегодня 19:13 — Мир

Швейцария хочет отменить обмены банковскими данными с рф

Швейцария намерена прекратить предоставление россии данных об активах россиян в швейцарских банках.

Об этом сообщает издание finews.com.

После того как соответствующие комитеты Национального совета (Nationalrat) и Совета кантонов (Staenderat) одобрили такое мероприятие, дело теперь за Федеральным советом Швейцарии, который, как ожидается, примет окончательное решение в сентябре.

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Автоматический режим обмена банковской информацией между Швейцарией и рф существует с 2018 года.

Такие страны как Германия, Австрия и Великобритания уже прекратили обмен банковскими данными с россией.

Напомним, власти Швейцарии при рассмотрении заявок на получение социальной помощи будут учитывать финансовое положение украинских беженцев.

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Фінансовий клуб По материалам:

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