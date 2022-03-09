Шведский суд отклонил иск «Газпрома» об обжаловании решения арбитража по спору с PGNiG на $1,6 млрд — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Шведский суд отклонил иск «Газпрома» об обжаловании решения арбитража по спору с PGNiG на $1,6 млрд

Сегодня 18:11Фондовый рынок
18
Шведский суд отклонил иск «Газпрома» об обжаловании решения арбитража по спору с PGNiG на $1,6 млрдШведский суд отклонил иск «Газпрома» об обжаловании решения арбитража по спору с PGNiG на $1,6 млрд
Апелляционный суд округа Свеа отклонил иск «Газпрома» и «Газпром экспорта» об обжаловании решения Стокгольмского арбитража по спору по PGNiG.
Об этом сообщила польская компания.
Напомним, 30 марта Стокгольмский арбитраж принял решение скорректировать формулу цены по контракту на поставку газа в Польшу по газопроводу «Ямал-Европа» ретроактивно с 1 ноября 2014 года. «Газпром» в 2020 году выплатил присужденные судом $1,606 млрд, но продлил обжалование решения суда.
PGNiG инициировала арбитражное разбирательство против ПАО «Газпром» и «Газпром экспорт» в 2015 году с требованием о пересмотре цены на природный газ, поставляемый в Польшу по контракту от 25 сентября 1996 года. Он предусматривал поставки почти 10 млрд куб. м газа в год, минимальное годовое контрактное количество — 8,7 млрд куб. м в год. Договор действует до 2022 года.
По материалам: Інтерфакс-Україна
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.