Шведский суд отклонил иск «Газпрома» об обжаловании решения арбитража по спору с PGNiG на $1,6 млрд — Finance.ua

Шведский суд отклонил иск «Газпрома» об обжаловании решения арбитража по спору с PGNiG на $1,6 млрд

Сегодня 18:11 — Фондовый рынок

Шведский суд отклонил иск «Газпрома» об обжаловании решения арбитража по спору с PGNiG на $1,6 млрд

Апелляционный суд округа Свеа отклонил иск «Газпрома» и «Газпром экспорта» об обжаловании решения Стокгольмского арбитража по спору по PGNiG.

Об этом сообщила польская компания.

Напомним, 30 марта Стокгольмский арбитраж принял решение скорректировать формулу цены по контракту на поставку газа в Польшу по газопроводу «Ямал-Европа» ретроактивно с 1 ноября 2014 года. «Газпром» в 2020 году выплатил присужденные судом $1,606 млрд, но продлил обжалование решения суда.

PGNiG инициировала арбитражное разбирательство против ПАО «Газпром» и «Газпром экспорт» в 2015 году с требованием о пересмотре цены на природный газ, поставляемый в Польшу по контракту от 25 сентября 1996 года. Он предусматривал поставки почти 10 млрд куб. м газа в год, минимальное годовое контрактное количество — 8,7 млрд куб. м в год. Договор действует до 2022 года.

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