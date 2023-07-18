Шведский производитель средств личной гигиены Essity продал бизнес в рф — Finance.ua
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Шведский производитель средств личной гигиены Essity продал бизнес в рф

Мир
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Шведский производитель средств личной гигиены Essity продал бизнес в рф
Шведский производитель средств личной гигиены Essity продал бизнес в рф
Шведская компания по производству средств гигиены и здравоохранения Essity, которая, среди прочего, владеет брендами Libero, Libresse и Zewa, объявила, что завершила продажу своего бизнеса в россии за 1,2 млрд шведских крон (почти 117 млн ​​долл.).
Об этом говорится в заявлении компании.
«Таким образом, Essity вышла из россии», — заявили в Essity.
В апреле 2022 года Essity начала работу по выходу с российского рынка, а в 2022 году было проведено списание активов компании в россии на сумму около 1,7 млрд шведских крон.
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«С начала войны россии против Украины мы полностью сосредоточились на выходе из рф. Сегодня мы завершили продажу нашего бизнеса после длительного и сложного процесса», — заявил президент и генеральный директор Essity Магнус Грот.
В 2022 году чистые продажи Essity в россии составляли около 2% от общих консолидированных чистых продаж компании.
Покупателем является российская компания ООО «Новые технологии», основной владелец которой — Игорь Шилов.
По материалам:
Економічна Правда
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