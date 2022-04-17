Шведский производитель эксклюзивных суперкаров передаст Украине свою прибыль — Finance.ua

Шведский производитель эксклюзивных суперкаров передаст Украине свою прибыль
Шведская компания Koenigsegg, известная своими сверхскоростными суперкарами, решила поддержать Украину.
Об этом заявлено на официальной странице бренда в Twitter.
В Koenigsegg записали видеоролик в поддержку Украины, а также заявили, что выделяют благотворительную помощь — перечислят все средства, полученные от продажи аксессуаров Koenigsegg Gear за март и апрель.
Под брендом Koenigsegg Gear продаются одежда, драгоценности, аксессуары с символикой шведской марки, а также масштабные копии суперкаров. Товары, кстати, недешевые: цены на одежду варьируются в пределах 59-169 долларов, а детализированная модель Koenigsegg Agera в масштабе 1:18 обойдется в 665 долларов.
Компания Koenigsegg Group основана шведским дворянином Кристианом фон Кенигсеггом в 1994 году и производит мелкими сериями эксклюзивные суперкары с 2002 года. Шведские автомобили уже несколько раз устанавливали мировые рекорды скорости. Также продукция Koenigsegg отличается высоким качеством и вниманием к деталям. Большинство автомобилей строятся по индивидуальному заказу и стоят от миллиона долларов.