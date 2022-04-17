Шведский производитель эксклюзивных суперкаров передаст Украине свою прибыль — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Шведский производитель эксклюзивных суперкаров передаст Украине свою прибыль

Сегодня 19:28Технологии&Авто
34
Шведский производитель эксклюзивных суперкаров передаст Украине свою прибыльШведский производитель эксклюзивных суперкаров передаст Украине свою прибыль
Шведская компания Koenigsegg, известная своими сверхскоростными суперкарами, решила поддержать Украину.
Об этом заявлено на официальной странице бренда в Twitter.
В Koenigsegg записали видеоролик в поддержку Украины, а также заявили, что выделяют благотворительную помощь — перечислят все средства, полученные от продажи аксессуаров Koenigsegg Gear за март и апрель.
Под брендом Koenigsegg Gear продаются одежда, драгоценности, аксессуары с символикой шведской марки, а также масштабные копии суперкаров. Товары, кстати, недешевые: цены на одежду варьируются в пределах 59-169 долларов, а детализированная модель Koenigsegg Agera в масштабе 1:18 обойдется в 665 долларов.
Читайте также
Компания Koenigsegg Group основана шведским дворянином Кристианом фон Кенигсеггом в 1994 году и производит мелкими сериями эксклюзивные суперкары с 2002 года. Шведские автомобили уже несколько раз устанавливали мировые рекорды скорости. Также продукция Koenigsegg отличается высоким качеством и вниманием к деталям. Большинство автомобилей строятся по индивидуальному заказу и стоят от миллиона долларов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Фокус
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.