Шведский производитель эксклюзивных суперкаров передаст Украине свою прибыль — Finance.ua

Шведский производитель эксклюзивных суперкаров передаст Украине свою прибыль

Шведский производитель эксклюзивных суперкаров передаст Украине свою прибыль

Шведская компания Koenigsegg, известная своими сверхскоростными суперкарами, решила поддержать Украину.

Об этом заявлено на официальной странице бренда в Twitter.

В Koenigsegg записали видеоролик в поддержку Украины, а также заявили, что выделяют благотворительную помощь — перечислят все средства, полученные от продажи аксессуаров Koenigsegg Gear за март и апрель.

Под брендом Koenigsegg Gear продаются одежда, драгоценности, аксессуары с символикой шведской марки, а также масштабные копии суперкаров. Товары, кстати, недешевые: цены на одежду варьируются в пределах 59-169 долларов, а детализированная модель Koenigsegg Agera в масштабе 1:18 обойдется в 665 долларов.

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Компания Koenigsegg Group основана шведским дворянином Кристианом фон Кенигсеггом в 1994 году и производит мелкими сериями эксклюзивные суперкары с 2002 года. Шведские автомобили уже несколько раз устанавливали мировые рекорды скорости. Также продукция Koenigsegg отличается высоким качеством и вниманием к деталям. Большинство автомобилей строятся по индивидуальному заказу и стоят от миллиона долларов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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