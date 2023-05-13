Шведские ученые создают 3D-модели козачьих лодок (фото) — Finance.ua

Шведские ученые создают 3D-модели козачьих лодок (фото) 13.05.2023, 01:00

Шведские ученые создают 3D-модели козачьих лодок (фото)

В Запорожье шведские ученые разрабатывают 3D модели козацких чаек. Так ученые смогут сохранить украинские памятники, если их повредит очередной ракетный обстрел рф.

Шведские исследователи совместно со служащими национального заповедника «Хортица» создают электронные копии козачьих лодок. Переместить экспонаты в какое-то безопасное место физически невозможно, поэтому ученые делают тысячи фотографий, которые затем превратят в 3D-модель.

Сначала ученые работают в ангаре, где хранятся суда, а затем обрабатывают данные в Швеции. Исследователи используют два разных способа документирования, а затем комбинируют их, чтобы создать лучшую модель судов. Затем эти данные можно использовать для создания виртуальной экспозиции и дальнейшего исследования лодок.

В Запорожье шведские ученые приехали на волонтерских началах. Проект оцифровки экспонатов обсуждался еще задолго до начала полномасштабного вторжения и постоянно откладывался по тем или иным обстоятельствам. Когда началась большая война, шведские ученые поняли, что надо поторопиться.

«Это было полезно для нас, потому что и мы в Швеции встали перед вопросом, как защищать свои культурные достояния от того же „соседа“. Сначала были только теоретические соображения, потому что у нас не было представления, как все может произойти на самом деле. Но благодаря опыту, которым поделились наши украинские коллеги, мы получили более точное понимание того, что мы должны делать для защиты наших культурных памятников», — отмечает научный директор Музея Васа в Стокгольме Фред Хокер.

Укрінформ По материалам:

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