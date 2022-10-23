Шведские ученые создали технологию, позволяющую чувствовать запахи в виртуальной реальности — Finance.ua

Шведские ученые создали технологию, позволяющую чувствовать запахи в виртуальной реальности 23.10.2022, 00:01 — Технологии&Авто

Шведские ученые создали технологию, позволяющую чувствовать запахи в виртуальной реальности

Шведские ученые создали технологию, позволяющую ощущать запахи в виртуальной реальности.

Об этом сообщает Interesting Engineering.

Чтобы продемонстрировать свое изобретение, исследователи создали игру по дегустации вина. Игроки, одетые в шлемы виртуальной реальности, получают баллы за угадывание аромата.

Работает все следующим образом: исследователи построили машину с емкостями для ароматических жидкостей, которые могут смешиваться с другим благодаря специальным клапанам. Также гаджет оснащен вентилятором, подающим запах в трубку — ее пользователь должен поднести к носу. Все устройство можно контролировать с помощью компьютера и создавать все более сложные ароматы.

Подобное устройство может создать каждый, распечатав детали с помощью 3D-принтера. Исследователи опубликовали все необходимые чертежи, инструкции и коды в открытом доступе. Пакет также содержит код для игры по дегустации вина.

Шведские инженеры верят, что их разработка может быть полезна для обучения парфюмеров или дегустаторов. Кроме того, она может помочь в реабилитации пациентов после перенесенного COVID-19, если они перестали различать запахи.

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