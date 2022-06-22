Швеция запустила экстренный газовый план на случай остановки поставок газа из рф — Finance.ua

Швеция запустила экстренный газовый план на случай остановки поставок газа из рф

Сегодня 06:18 — Энергетика

Швеция запустила экстренный газовый план на случай остановки поставок газа из рф

Энергетическое агентство Швеции запустило первый шаг трехступенчатого экстренного плана поставки газа для западных и южных частей страны на фоне газового шантажа россии.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу агентства.

Таким образом страна готовится к возможному прекращению поставок природного газа из россии. Ранее соседняя со Швецией страна Дания, которая поставляет в Швецию газ по трубопроводу, обнародовала аналогичное предупреждение.

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Кроме того, Италия тоже может запустить свой экстренный газовый план на этой неделе, если россия продолжит ограничивать поставки. Это может предполагать большую зависимость от угольного поколения в стране.

Президент Европейской комиссии уже предостерегла страны ЕС от возврата к использованию ископаемого топлива из-за прекращения поставок газа из рф. Она призвала страны ЕС вместо этого наращивать инвестиции в возобновляемую энергетику в условиях сокращения поставок газа из рф.

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