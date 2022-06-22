Швеция запустила экстренный газовый план на случай остановки поставок газа из рф — Finance.ua

Швеция запустила экстренный газовый план на случай остановки поставок газа из рф
Энергетическое агентство Швеции запустило первый шаг трехступенчатого экстренного плана поставки газа для западных и южных частей страны на фоне газового шантажа россии.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу агентства.
Таким образом страна готовится к возможному прекращению поставок природного газа из россии. Ранее соседняя со Швецией страна Дания, которая поставляет в Швецию газ по трубопроводу, обнародовала аналогичное предупреждение.
Кроме того, Италия тоже может запустить свой экстренный газовый план на этой неделе, если россия продолжит ограничивать поставки. Это может предполагать большую зависимость от угольного поколения в стране.
Президент Европейской комиссии уже предостерегла страны ЕС от возврата к использованию ископаемого топлива из-за прекращения поставок газа из рф. Она призвала страны ЕС вместо этого наращивать инвестиции в возобновляемую энергетику в условиях сокращения поставок газа из рф.