Швеция предоставит Украине пакет военной помощи почти на 300 млн долларов, включая ПВО — Finance.ua
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Швеция предоставит Украине пакет военной помощи почти на 300 млн долларов, включая ПВО

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Швеция предоставит Украине военную помощь на сумму 3 млрд шведских крон (287 млн долларов). Это самый большой на сегодняшний день оборонный пакет, включающий систему ПВО, заявил премьер-министр Ульф Кристерссон.
Об этом сообщает Reuters.
Предыдущий вклад Швеции, подавшей заявку на вступление в НАТО вместе с соседней Финляндией, варьировался от простого обмундирования, такого как каски и бронежилеты, до реактивных гранатометов и ракет.
«Этот пакет военной поддержки больше, чем все восемь предыдущих пакетов вместе взятых. Это самая большая работа, которую мы проделали, и мы точно придерживаемся украинского списка приоритетов в том, что, по их мнению, им нужно прямо сейчас», — заявил Кристерссон на пресс-конференции.
Министр обороны Пал Джонсон сказал, что новый пакет военной техники включает систему противовоздушной обороны и боеприпасы из складских запасов ее вооруженных сил, столь необходимые для защиты Украины от жесткого натиска российских ракет в последние недели.
Предыдущее социал-демократическое правительство Швеции, проигравшее правой коалиции Кристерссона на выборах в сентябре, согласовало несколько траншей помощи Украине, как военной, так и гуманитарной, на сумму более 1 млрд крон.
Артиллерийская система Archer в течение некоторого времени занимала первое место в списке пожеланий Украины, но не была включена в новый пакет помощи, хотя Джонсон не исключил ее в будущем и сказал, что будет оказана дополнительная поддержка.
Кристерссон также сказал, что правительство внимательно следит за развитием событий, связанных со взрывом в Польше недалеко от границы с Украиной во вторник, и что для получения более четкой картины произошедшего нужна дополнительная информация.
Напомним, министр обороны Алексей Резников заявил, что Украине нужно усилить противовоздушную и противоракетную оборону. По его словам, с приближением зимы враг атакует энергетическую инфраструктуру на всей территории Украины.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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