Швеция передаст Украине более 500 тыс. доз вакцины Pfizer/BioNTech против COVID-19 — глава МИД — Finance.ua
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Швеция передаст Украине более 500 тыс. доз вакцины Pfizer/BioNTech против COVID-19 — глава МИД

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Швеция передаст Украине более 500 тыс. доз вакцины Pfizer/BioNTech против COVID-19, сообщила министр иностранных дел Швеции Анн Линде.
«Правительство Швеции сегодня приняло решение передать Украине более 500 тыс. доз вакцины Pfizer/BioNTech против COVID-19. Пожертвование Швеции сделано в ответ на запрос Украины на прошлой неделе на полмиллиона доз», — написала Линде в твиттере во вторник.
В правительстве Швеции проинформировали, что таким образом Украина станет одной из первых стран мира за пределами ЕС, которая получит обновленную вакцину.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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