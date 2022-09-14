Швеция передаст Украине более 500 тыс. доз вакцины Pfizer/BioNTech против COVID-19 — глава МИД Сегодня 09:45

Швеция передаст Украине более 500 тыс. доз вакцины Pfizer/BioNTech против COVID-19, сообщила министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

«Правительство Швеции сегодня приняло решение передать Украине более 500 тыс. доз вакцины Pfizer/BioNTech против COVID-19. Пожертвование Швеции сделано в ответ на запрос Украины на прошлой неделе на полмиллиона доз», — написала Линде в твиттере во вторник.

В правительстве Швеции проинформировали, что таким образом Украина станет одной из первых стран мира за пределами ЕС, которая получит обновленную вакцину.

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