Швеция объявила приоритеты председательства в ЕС в 2023 году: среди них есть Украина — Finance.ua

Швеция объявила приоритеты председательства в ЕС в 2023 году: среди них есть Украина Сегодня 11:45

В первом полугодии 2023 года, когда председательство в Совете Европейского Союза займет Швеция, ключевые направления деятельности органа будут учитывать полномасштабное вторжение россии в Украину.

Об этом говорится на сайте шведского председательства в Евросоюзе, представленном премьером Швеции Ульфом Кристерссоном в среду.

«Швеция начинает председательство в Совете Европейского Союза во время исторических вызовов для государств-членов и Союза в целом. Незаконное, неприемлемое и неспровоцированное вторжение россии в Украину представляет угрозу для европейской безопасности, что имеет ужасные последствия для миграции, а также для глобальной поставки продовольствия и энергии», — подчеркивается в сообщении.

Приоритетами своего председательства в Совете ЕС Швеция определила безопасность, устойчивость, процветание, демократические ценности и верховенство права.

Речь идет о согласовании «надежной европейской политики безопасности и обороны в тесном сотрудничестве с партнерами», дальнейшие шаги которой будут основываться на совместных действиях ЕС по противодействию российской агрессии против Украины, а также имплементации Стратегического компаса ЕС и других инициатив. В контексте устойчивости речь идет о стимулировании экономического роста и усилении конкурентоспособности ЕС с учетом войны в Украине и ее краткосрочных последствий.

Приоритет же процветания означает преодоление высоких и нестабильных цен на энергоносители с одновременной реформой энергетического рынка и решением климатических проблем. Во втором полугодии 2022 года в Совете Европейского Союза председательствует Чехия.

Ранее Швеция поддержала предоставление Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. Однако Стокгольм настаивает на некоторых условиях. Литва призвала Финляндию и Швецию подать заявку на членство в НАТО. Сейм Литвы принял резолюцию, обещающую скорейшую ратификацию.

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