Швеция и Финляндия предоставят финансовые гарантии энергокомпаниям на фоне возможного кризиса — Finance.ua
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Швеция и Финляндия предоставят финансовые гарантии энергокомпаниям на фоне возможного кризиса

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Швеция и Финляндия объявили о планах предоставить гарантии на миллиарды долларов скандинавским и балтийским энергетическим компаниям, чтобы предотвратить их финансовые потери на фоне возможного энергетического кризиса в Европе, вызванного вторжением российских войск в Украину.
Как сообщает Радио Свобода, Швеция планирует предложить 250 млрд шведских крон (23,2 млрд долларов), а Финляндия — 10 млрд евро (9,95 млрд долларов) в виде гарантий ликвидности энергетическим компаниям.
«Правительственная программа — это крайний вариант для финансирования компаний, которым иначе будет угрожать неплатежеспособность», — заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин.
Министр финансов Швеции Микаэль Дамберг заявил, что гарантии ликвидности для компаний в Швеции будут действовать до марта 2023 года.
Компенсации для всех других стран Северной Европы и Балтии будут действовать только в течение двух недель.
Чиновники заявили, что новые гарантии будут введены для предотвращения увеличения требований к залогу, которые могут привести к краху энергетических компаний, которые торгуют электроэнергией на товарной бирже Nasdaq. Если энергетические компании обанкротятся, кризис может распространиться на всю финансовую отрасль.
Рост цен на электроэнергию привел к потерям по фьючерсным контрактам на электроэнергию энергетических компаний, что заставило их откладывать дополнительные средства для удовлетворения биржевых требований.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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