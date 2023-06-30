Шуляк: украинцы смогут выбирать проекты регионального развития через «Дію» — Finance.ua

Шуляк: украинцы смогут выбирать проекты регионального развития через «Дію» Сегодня 08:33

Граждане смогут выбирать через портал «Дія», что и где восстанавливать в регионах, а победители уже в 2024 году получат государственное финансирование из фонда регионального развития (ГФРР).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии «Слуга народа» Елену Шуляк, комментируя принятый во втором чтении законопроект № 9165.

«Сначала проекты будут подаваться на голосование граждан средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг — через портал „Дія“. После этого Кабмин будет утверждать финансирование по этому проекту именно на основании голосования граждан», — отметила глава партии.

По ее словам, именно граждане будут являться пользователями проектов после реализации, поэтому их слово должно максимально учитываться при принятии окончательных решений.

«Логично, что люди должны решать, какие проекты важны в их регионе. Тем более, что реализуются они не только за средства Государственного бюджета, но и из местных бюджетов. То есть сами общины и города предоставляют соответствующее финансирование», — сообщила Шуляк.

Нардеп пояснила, что граждане благодаря «Дія» будут видеть все проекты, вынесенные на голосование, но отдать свой голос смогут только за один.

«При голосовании гражданин может отдать только один голос за одну инвестиционную программу региона по месту жительства. Это важный шаг, который с точки зрения влияния граждан на принятие решений положительно повлияет на восстановление Украины. Согласно региональной стратегии каждого региона, граждане сами будут решать, будет ли это больница, ЦПАУ или другой объект», — подытожила Шуляк.

РБК По материалам:

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