Шуляк: Украина внедряет новую систему гражданской защиты — Finance.ua
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Шуляк: Украина внедряет новую систему гражданской защиты

Казна и Политика
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В стране уже внедряется новая система гражданской защиты. Это и проектирование строительства новых укрытий, и обнаружение сооружений, которые можно использовать для этой цели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы партии «Слуга народа» Елены Шуляк.
«В июле парламент принял законопроект № 7398, предусматривающий обустройство системы гражданской защиты. Мы адекватно оцениваем, что за два месяца бомбоубежища мы не построим, но за это время можно спроектировать строительство новых таких укрытий, обнаружить сооружения, которые можно использовать для укрытий, и наладить эту систему таким образом, чтобы она была действенной», — сказала Шуляк.
По ее словам, новая система гражданской защиты содержит бомбоубежища, радиационные укрытия, постройки двойного назначения, укрепленные паркинги, метрополитен. То есть все, что уже сейчас можно использовать для защиты людей от ракетных атак.
«Очень важна роль местных властей, потому что есть определенные территории, где вообще нет никакого укрытия. Власти должны сделать аудит и сказать, где нужно на таких территориях построить точечные укрытия», — пояснила нардеп.
Она добавила, что закон касается и новых сооружений, в которых будет находиться временно более ста человек. Такие постройки должны иметь действенную систему гражданской защиты. Определенные технические вещи нужно исправлять, меняя ГСН, принятые еще в 1997 году. Например, расстояние от детского сада до убежища не 500 м, а в пределах 100 метров.
«В законе также есть норма и относительно проектов повторного использования, когда архитектор разработал проект и затем этот же проект можно использовать для другой территории. В войну есть вопросы скорости реализации социальных проектов. Надо иметь механизм, чтобы можно было использовать уже существующий проект, привязав его к той или иной местности», — подытожила Шуляк.
По материалам:
РБК-Україна
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