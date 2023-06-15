Шуляк сообщила, когда в Украине должно начаться рассмотрение заявлений на компенсацию за уничтоженное жилье — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Шуляк сообщила, когда в Украине должно начаться рассмотрение заявлений на компенсацию за уничтоженное жилье

Личные финансы
49
Шуляк сообщила, когда в Украине должно начаться рассмотрение заявлений на компенсацию за уничтоженное жилье
Шуляк сообщила, когда в Украине должно начаться рассмотрение заявлений на компенсацию за уничтоженное жилье
С 15 августа в Украине должно начаться рассмотрение заявлений на компенсацию за уничтоженное жилье.
Об этом сообщила глава Комитета В Р по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава политической партии «Слуга Народа» Елена Шуляк.
Читайте также: Есть минутка? Опрос от Finance.ua
«Правительство утвердило постановление о порядке предоставления компенсации за уничтоженные объекты недвижимого имущества, и с августа местные комиссии начнут рассматривать заявления собственников уничтоженного жилья», — сказано в сообщении.
Подать заявление за уничтоженные объекты недвижимости можно в электронной форме через «Дія» начиная с 15 июля 2023 года.
Читайте также
В то же время Кабмин рекомендует местным властям обеспечить возможность рассмотрения поданных заявлений начиная с 15 августа 2023 года.
«Этот шаг — вторая очередь государственной программы „єВідновлення“. Сейчас компенсацию получают владельцы поврежденного жилья, получая средства на его ремонт. Сейчас правительство дало старт второй очереди программы, при которой владельцы уничтоженного жилья получат денежные средства для финансирования строительства дома усадебного типа, садового или дачного дома или жилищные сертификаты на приобретение нового жилья», — пояснила Шуляк.
Читайте также
Сертификат можно будет обменять на квадратные метры в любом населенном пункте. Человек сам выбирает, где он хочет иметь свой дом. Это может быть квартира или частный дом.
Также можно выбрать жилье на первичном или вторичном рынке недвижимости, или инвестировать в строительство новой квартиры.

Справка Finance.ua:

  • в Украине будут проверять целевое использование компенсаций на восстановление поврежденного имущества из-за агрессии рф в рамках программы «єВідновлення», а также решение уполномоченных органов о ее выделении;
  • 8 июня первые восемь украинцев уже получили компенсацию для ремонта поврежденного из-за войны жилья по программе государственной помощи «єВідновлення».

«єВідновлення»: как получить помощь на восстановление поврежденного россией имущества 🧐

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.