Шуляк сообщила, когда в Украине должно начаться рассмотрение заявлений на компенсацию за уничтоженное жилье — Finance.ua

Шуляк сообщила, когда в Украине должно начаться рассмотрение заявлений на компенсацию за уничтоженное жилье Сегодня 12:45 — Личные финансы

Шуляк сообщила, когда в Украине должно начаться рассмотрение заявлений на компенсацию за уничтоженное жилье

С 15 августа в Украине должно начаться рассмотрение заявлений на компенсацию за уничтоженное жилье.

Комитета В Р по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава политической партии «Слуга Народа» Елена Шуляк. Об этом сообщила главапо вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава политической партии «Слуга Народа» Елена Шуляк.

«Правительство утвердило постановление о порядке предоставления компенсации за уничтоженные объекты недвижимого имущества, и с августа местные комиссии начнут рассматривать заявления собственников уничтоженного жилья», — сказано в сообщении.

Подать заявление за уничтоженные объекты недвижимости можно в электронной форме через «Дія» начиная с 15 июля 2023 года.

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В то же время Кабмин рекомендует местным властям обеспечить возможность рассмотрения поданных заявлений начиная с 15 августа 2023 года.

«Этот шаг — вторая очередь государственной программы „єВідновлення“. Сейчас компенсацию получают владельцы поврежденного жилья, получая средства на его ремонт. Сейчас правительство дало старт второй очереди программы, при которой владельцы уничтоженного жилья получат денежные средства для финансирования строительства дома усадебного типа, садового или дачного дома или жилищные сертификаты на приобретение нового жилья», — пояснила Шуляк.

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Сертификат можно будет обменять на квадратные метры в любом населенном пункте. Человек сам выбирает, где он хочет иметь свой дом. Это может быть квартира или частный дом.

Также можно выбрать жилье на первичном или вторичном рынке недвижимости, или инвестировать в строительство новой квартиры.

Справка Finance.ua:

в Украине будут проверять целевое использование компенсаций на восстановление поврежденного имущества из-за агрессии рф в рамках программы «єВідновлення», а также решение уполномоченных органов о ее выделении;

8 июня первые восемь украинцев уже получили компенсацию для ремонта поврежденного из-за войны жилья по программе государственной помощи «єВідновлення».

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