Шуляк о бюджете на 2023 год: самые большие расходы — на оборону и социальную сферу — Finance.ua
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Шуляк о бюджете на 2023 год: самые большие расходы — на оборону и социальную сферу

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Государственный бюджет на 2023 год — это будет бюджет победы, где большая часть расходов связана с обороной Украины (17,5% ВВП) и социальным направлением.
Об этом сообщается в интервью главы партии «Слуга народа» Елены Шуляк.
«Наибольшая часть расходов связана с обороной Украины, 17,5% ВВП. Это больше 1 трлн грн. Кстати, в НАТО до сих пор продолжаются дискуссии о том, какой процент от ВВП должны составлять расходы на оборону. Только 9 стран-участниц НАТО на сегодняшний день имеют бюджет на оборону в районе 2%», — заявила она.
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По ее словам, расходы по обороне государство финансирует из собственных средств. Это те деньги, которые поступают в бюджет, например, от тех же налогов.
«Вторая по размеру часть финансирования расходов в бюджете — это социальное направление. Более 230 млрд — пенсии. Остаются расходы на образование и медицину — более 150 млрд грн. На 11 млрд грн сокращены расходы на содержание чиновников и государственного аппарата», — сказала глава партии.
Также в бюджет ко второму чтению учтены правки по финансированию ГФРР, 2 млрд грн получит министерство развития общин и территорий. Есть несколько правок, касающихся строительства дорог.
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Как отметила Шуляк, это небольшие деньги, их нельзя сравнивать с прошлым годом, но мы видим, как нужно отстраивать дороги в Харьковской области.
«Если бы не построенные в прошлом году дороги, то так быстро не могли бы работать наши военные, не могли бы довозить наших раненых. Приезжая в Краматорск, Изюм, мы слышим слова благодарности от медиков, например, которые с передовой возят наших воинов», — резюмировала она.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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