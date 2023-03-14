Шуляк: децентрализация будет определять процесс послевоенного восстановления Украины — Finance.ua

Шуляк: децентрализация будет определять процесс послевоенного восстановления Украины Сегодня 09:15 — Казна и Политика

Реформа децентрализации остается одной из самых важных, ведь именно она позволит построить в Украине систему управления по европейскому образцу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии «Слуга народа» Елену Шуляк.

«Для нас важно достроить архитектуру реформы в полном объеме, чтобы получить, во-первых, состоятельные громады, имеющие возможности для восстановления и развития. Во-вторых, четко и детально разграниченные полномочия, средства и ответственность. В-третьих, четкое соблюдение Конституции и законов Украины на всей территории», — пояснила Шуляк.

Она напомнила, что это произойдет только после внесения изменений в Конституцию, которые введут институт префектов. Из-за полномасштабного вторжения процесс отложен до окончания военного положения. Но уже сейчас власти работают над завершением реформы децентрализации.

«Мы должны ввести четкое определение функций местных государственных администраций — как областного, так и районного уровней. В частности, четкий механизм обеспечения законности как для территориальных подразделений центральных органов исполнительной власти, так и для местного самоуправления. А также деполитизировать должности глав местных государственных администраций, ввести конкурсный принцип отбора на эти должности», — добавила политик.

По ее словам, это предусмотрено законопроектом № 4298, который подготовит местное самоуправление и местные администрации для работы в новых условиях децентрализации.

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