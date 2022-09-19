Штрафы за отсутствие автогражданки в 2022 году — Finance.ua

Штрафы за отсутствие автогражданки в 2022 году Сегодня 09:15 — Технологии&Авто

В Украине Закон «Об обязательном страховании владельцев наземных транспортных средств» запрещает эксплуатировать автомобиль без действующей автогражданки, пишет hotline.

Некоторые водители по разным причинам пренебрегают правилом, но вряд ли у них выйдет таким образом сэкономить.

Размер штрафа в 2022 году остается неизменным:

425 грн — если вы забыли полис;

850 грн — если срок действия страховки истек или ее вовсе нет. Чтобы размер штрафа не удвоился, его нужно уплатить в течение 15 дней.

Даже если вы только что купили новую машину и перегоняете ее в другой город для регистрации, транзитные номера не дают права ездить без автогражданки.

Для таких случаев предусмотрен краткосрочный полис от 10 до 15 дней (к сожалению, его нельзя купить онлайн). Владельцы автомобилей на иностранных номерах могут не оформлять автогражданку. Для них введен международный полис « Зеленая карта ».

Гораздо страшнее звучит не тот факт, что из-за отсутствия страховки придется заплатить штраф — его размер не слишком велик для многих. А тот, что виновнику ДТП придется выплачивать потерпевшему компенсацию из своего кармана.

Кстати, на Finance.ua мы помогаем людям оформлять Зеленую карту быстро и удобно. Все, что вам нужно — доступ в интернет.

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