Штаты раскритиковали решение ОПЕК+ сократить добычу нефти — Finance.ua
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Штаты раскритиковали решение ОПЕК+ сократить добычу нефти

Энергетика
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Администрация США раскритиковала неожиданное решение картеля ОПЕК, а также его союзников, включая россию, сократить добычу нефти в условиях нынешней неопределенности глобального рынка, что уже привело к повышению цен на топливо.
С соответствующим заявлением выступил в понедельник координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает корреспондент Укринформа.
«Мы не считаем, что сокращение добычи является целесообразным на сегодня, учитывая неопределенность рынка. И мы это четко дали понять», — прокомментировал Кирби последний контакт администрации США с Саудовской Аравией, считающейся де-факто лидером ОПЕК.
В то же время он подтвердил, что картель сообщил США о своих планах в воскресенье, что, однако, стало неожиданностью для рынков в понедельник.

Справка Finance.ua:

  • 3 апреля ряд стран альянса ОПЕК+, в том числе Саудовская Аравия и рф, объявили о дополнительном сокращении добычи. По подсчетам, общее снижение нефтедобычи составит примерно 1,657 млн б/с, из них по 500 тысяч б/с придется на лидеров соглашения — рф и Саудовскую Аравию.
  • Из стран не-ОПЕК собираются снизить добычу Казахстан — на 78 тыс. б/с, Оман — на 40 тыс. б/с. Из стран, входящих в ОПЕК, добычу снижают ОАЭ — на 144 тыс. б/с, Кувейт — на 128 тыс. б/с, Ирак — на 211 тыс. б/с, Алжир — на 48 тыс. б/с, Габон — на 8 тыс. б/с.
По материалам:
Укрінформ
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