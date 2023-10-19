Штат иностранных компаний в россии за прошлый год сократился на 230 000 человек — KSE Institute — Finance.ua
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Штат иностранных компаний в россии за прошлый год сократился на 230 000 человек — KSE Institute

Фондовый рынок
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Штат иностранных компаний в россии за прошлый год сократился на 230 000 человек — KSE Institute
Штат иностранных компаний в россии за прошлый год сократился на 230 000 человек — KSE Institute
Иностранные компании в россии сократили штат в 2022 году по сравнению с предыдущим более чем на 230 000 человек. Еще около полумиллиона сотрудников были частично уволены или существенно изменились условия оплаты их труда из-за выхода из страны 288 международных компаний и смены их владельцев на местные юридические и физические лица.
Об этом свидетельствуют результаты мониторинга KSE Institute в рамках проекта «Самосанкции/Leaverussia».
Одним из триггеров оттока российских специалистов стал отток именно иностранных специалистов из россии, что ведет к разрушению экономических, производственных, логистических, технологических связей россии со значительной частью мира, отмечают аналитики KSE.
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По состоянию на 15 октября 2023 года 288 (8,1% от общего числа записей в базе KSE, или 23,2% от компаний, получавших доход в россии в 2022 году) международных компаний полностью прекратили деятельность в россии.
Также 1221 (34,5% от общего числа) иностранный бизнес свернул операции и заявил о намерении покинуть страну. 1478 (41,8% от общего числа) компаний из те, что попали в мониторинг KSE Institute, пока не собираются покидать российский рынок, работая без каких-либо изменений.
Еще 548 (15,5% от общего числа) — приостановили новые инвестиции в россию и продолжают выжидать.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Forbes.ua
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