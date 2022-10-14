Шри-Ланка больше не принимает российские карты «Мир» — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Шри-Ланка больше не принимает российские карты «Мир»

Финтех и Карты
41
Шри-Ланка из-за санкций не готова использовать свою инфраструктуру для приема карт российской платежной системы «Мир».
Об этом сообщает пресс-служба местного центробанка, передает российский Интерфакс.
«В связи с санкциями США в отношении платежной системы „Мир“, как подтвердило Министерство иностранных дел Шри-Ланки, Центральный банк на данном этапе не в состоянии положительно рассмотреть запрос на использование карт „Мир“ в банковской системе», — говорится в сообщении.
Напомним, государственные банки Турции вслед за частными отказались от работы с российской платежной системой Мир.
Отмечается, что после предупреждения Департамента контроля за иностранными активами Министерства финансов США о санкциях против финансовых учреждений, использующих платежную систему Мир, банки İş Bankası и Denizbank вышли из системы.
По ним аналогичное решение приняли три государственных банка — Ziraat Bankası, Vakifbank и Halkbank.
Так, турецких банков, использующих российскую систему «Мир», больше нет.
Кроме того, граждане россии жалуются, что в некоторых странах Европы прекратили принимать карты китайской платежной системы UnionPay, выпущенные российскими банками. Так, об этой проблеме сообщают россияне в Испании, Чехии и Кипре, а также карты UnionPay могут перестать работать в Болгарии.
По материалам:
Фінансовий клуб
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.