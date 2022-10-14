Шри-Ланка больше не принимает российские карты «Мир» — Finance.ua

Шри-Ланка больше не принимает российские карты «Мир» Сегодня 13:12 — Финтех и Карты

Шри-Ланка из-за санкций не готова использовать свою инфраструктуру для приема карт российской платежной системы «Мир».

Об этом сообщает пресс-служба местного центробанка, передает российский Интерфакс.

«В связи с санкциями США в отношении платежной системы „Мир“, как подтвердило Министерство иностранных дел Шри-Ланки, Центральный банк на данном этапе не в состоянии положительно рассмотреть запрос на использование карт „Мир“ в банковской системе», — говорится в сообщении.

Напомним, государственные банки Турции вслед за частными отказались от работы с российской платежной системой Мир.

Отмечается, что после предупреждения Департамента контроля за иностранными активами Министерства финансов США о санкциях против финансовых учреждений, использующих платежную систему Мир, банки İş Bankası и Denizbank вышли из системы.

По ним аналогичное решение приняли три государственных банка — Ziraat Bankası, Vakifbank и Halkbank.

Так, турецких банков, использующих российскую систему «Мир», больше нет.

Кроме того, граждане россии жалуются, что в некоторых странах Европы прекратили принимать карты китайской платежной системы UnionPay, выпущенные российскими банками. Так, об этой проблеме сообщают россияне в Испании, Чехии и Кипре, а также карты UnionPay могут перестать работать в Болгарии.

Фінансовий клуб По материалам:

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