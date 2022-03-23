Шольц заявил, что крах российской экономики только начинается — Finance.ua

Шольц заявил, что крах российской экономики только начинается

Сегодня 19:32 — Фондовый рынок

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что россия «только начинает» ощущать на себе последствия санкций. В ближайшее время будут приняты новые ограничительные меры против страны-оккупанта.

Об этом он заявил в бундестаге, передает Bloomberg.

Канцлер обратился к украинскому президенту Владимиру Зеленскому, заверив, что Украина может рассчитывать на помощь Германии.

«Мы ввели работающие санкции. Многие из самых тяжелых последствий станут очевидны только в ближайшие недели. И мы постоянно усиливаем санкции», — заявил Шольц.

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