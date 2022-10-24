Шольц призвал вкладываться в восстановление Украины: это инвестиции в будущего члена ЕС — Finance.ua
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Шольц призвал вкладываться в восстановление Украины: это инвестиции в будущего члена ЕС

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Канцлер Германии Олаф Шольц провел встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Берлине и призвал к инвестированию в послевоенное восстановление Украины.
Об этом Шольц написал в своем Twitter.
«Мы поддерживаем Украину в войне и восстановлении. Вы можете рассчитывать на нас, Денис Шмыгаль. Сегодня на немецко-украинском Экономическом форуме и завтра на международной конференции по восстановлению мы обсудим способы оказания долгосрочной поддержки», — отметил Шольц.
Он подчеркнул, что тот, кто инвестирует в восстановление Украины, тот инвестирует в будущего члена ЕС.
«2000 немецких компаний уже работают там и особенно ценят целенаправленных специалистов — огромный потенциал, даже если путь в ЕС все еще требует реформ», — добавил Шольц.
Как сообщалось, на конференции представят позиционный документ «Восстановление Украины» — в качестве образца взят План Маршалла по восстановлению Западной Германии после Второй мировой войны с помощью США.
Ранее Шольц и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявили, что для восстановления Украины должен быть создан свой «план Маршалла», в котором Европейский Союз будет играть особую роль.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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