Шольц назвал наилучший способ восстановления мировой экономики — Finance.ua
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Шольц назвал наилучший способ восстановления мировой экономики

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил на заседании лидеров стран «Большой двадцатки», что лучшим способом добиться восстановления мировой экономики будет прекращение войны россии в Украине.
Об этом сообщает Reuters.
«Прежде всего, я хотел бы еще раз четко заявить, что самый эффективный способ добиться восстановления мировой экономики — это прекратить войну россии против Украины», — заявил Шольц на заседании по продовольственной и энергетической безопасности на саммите на Бали.
Напомним, премьер-министр Британии Риши Сунак заявил, что каждая семья на планете испытывает влияние путинской войны. Сунак использовал G20 как возможность разоблачить путинское варварство и заставить россию посмотреть в лицо глобальным страданием, вызванным этой бессмысленной кампанией насилия.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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