Шольц назвал наилучший способ восстановления мировой экономики — Finance.ua

Шольц назвал наилучший способ восстановления мировой экономики Сегодня 12:10

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил на заседании лидеров стран «Большой двадцатки», что лучшим способом добиться восстановления мировой экономики будет прекращение войны россии в Украине.

Об этом сообщает Reuters

«Прежде всего, я хотел бы еще раз четко заявить, что самый эффективный способ добиться восстановления мировой экономики — это прекратить войну россии против Украины», — заявил Шольц на заседании по продовольственной и энергетической безопасности на саммите на Бали.

Напомним, премьер-министр Британии Риши Сунак заявил, что каждая семья на планете испытывает влияние путинской войны. Сунак использовал G20 как возможность разоблачить путинское варварство и заставить россию посмотреть в лицо глобальным страданием, вызванным этой бессмысленной кампанией насилия.

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