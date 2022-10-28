Шольц хочет ограничить спекулятивные скачки цен на газ на уровне Евросоюза — Finance.ua

Шольц хочет ограничить спекулятивные скачки цен на газ на уровне Евросоюза Сегодня 08:27 — Энергетика

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что у министров энергетики ЕС еще много работы, но можно найти решение, которое сдержит спекулятивные скачки цен на газ.

Об этом сообщает Reuters

Энергетический кризис, усугубленный тем, что россия сократила поставки газа в Европейский Союз после введения западных санкций в связи с войной Москвы против Украины, грозит рецессией в Европе, которая возобновляется после пандемии COVID.

Министры Европейского Союза пытались договориться о том, как сдержать цены на газ и помочь своим гражданам справиться с инфляцией.

«Мы хотим снизить цены на газ вместе, и это наше общее мнение, что это не что-то отвлеченное», — сказал Шольц после встречи с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в Афинах.

По его словам, «у министров энергетики еще много работы, особенно когда речь идет о том, чтобы избежать спекулятивных скачков цен».

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Около 15 государств ЕС, в частности Греция, хотят ввести предел цен для всего ЕС, ссылаясь на инфляционное давление, которое недавний скачок цен на газ оказывал на их экономику. Германия, крупнейшая экономика Европы, возглавляет небольшую группу государств, выступающих против установления потолка цен.

Министры энергетики ЕС на встрече 24 ноября решат, будет ли Брюссель просить предложить ограничение.

Мицотакис сказал, что министрам энергетики ЕС необходимо найти решение на этой встрече.

«Это будет нашим провалом, и мы обсуждали это в Совете ЕС, если этот вопрос вернется к нам. Мы не хотим, чтобы этот вопрос возвращался к главам государств и правительств на уровне Совета ЕС. Мы хотим, чтобы он решался на уровне министров, и он может быть решен на уровне министров», — сказал Мицотакис.

Напомним, Еврокомиссия заявила, что ценовой потолок на газ должен быть распространен на страны-импортеры энергии, такие как Великобритания и Швейцария, чтобы он был эффективным.

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