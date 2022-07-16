Шмигаль оценил выполнение Украиной ассоциации с ЕС — Finance.ua
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Шмигаль оценил выполнение Украиной ассоциации с ЕС

Казна и Политика
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Шмигаль оценил выполнение Украиной ассоциации с ЕС
Шмигаль оценил выполнение Украиной ассоциации с ЕС
Украина на 63% выполнила соглашение об ассоциации с Евросоюзом. В 2022-2023 годах страна существенно продвинется вперед.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль в пятницу, 15 июля.
Он сообщил, что провел разговор с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем.
«Обсудили конкретные шаги для ускорения интеграции в ЕС и подготовки заседания Совета Ассоциации. Украина на 63% выполнила соглашение об ассоциации. В 2022-2023 гг. существенно продвинемся вперед. Несмотря на войну, продолжаем реформы. Благодарен ЕС за поддержку», — написал председатель правительства в Twitter.
Также на сайте Кабмина сообщается, что Шмигаль во время разговора с Боррелем выразил готовность Украины двигаться дальше для интеграции во внутренний рынок ЕС.
«В частности, наша страна рассчитывает на заключение Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров (АСАА), присоединение к системе совместного транзита NCTS, единой зоне роуминга и единой зоны платежного пространства SEPA», — говорится в сообщении.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Корреспондент.net
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