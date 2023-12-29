Шмыгаль запросил экстренную встречу с международными донорами — Bloomberg — Finance.ua
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Шмыгаль запросил экстренную встречу с международными донорами — Bloomberg

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Премьер-министр Украины Денис Шмигаль запросил экстренную встречу с международными донорами, поскольку Украина сталкивается с «высокой степенью неопределенности» в бюджете страны.
Об этом сообщает Bloomberg, пишет myc.news.
Отмечается, что Шмыгаль в письме Межведомственной координационной группе доноров, которая ведет надзор за средствами, отметил, что финансирование требуется в следующем месяце и должно быть направлено на основные бюджетные нужды Украины.
«Для поддержки макроэкономической стабильности крайне важно, чтобы мы получали достаточное, быстрое и предсказуемое внешнее финансирование, начиная с января 2024 года», — говорится в письме, которое есть в распоряжении издания.
По словам Шмыгаля, Мультидонорская координационная платформа (MDCP) должна сосредоточиться на неотложных бюджетных нуждах, в частности, поддержать правительство в вопросах социальных выплат, а также выплат учителям и государственным служащим.
«Вряд ли можно вести какую-то дискуссию по проектам восстановления, когда мы пытаемся выполнить приоритеты выживания на 2024 год», — добавил глава украинского правительства.
Как пишет Bloomberg, пока не ясно, как получатели отреагировали на письмо и согласились ли они на экстренную встречу.
По материалам:
Finance.ua
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