Шмыгаль сообщил, сколько газа накоплено в подземных хранилищах Украины — Finance.ua

Шмыгаль сообщил, сколько газа накоплено в подземных хранилищах Украины Сегодня 09:34 — Энергетика

В украинских подземных хранилищах накоплено более 14 млрд кубометров газа. Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Накоплено в наших подземных хранилищах 14 млрд 135 млн метров кубических газа. Мощности для импорта из стран ЕС по необходимости также подготовлены. Угля на складах вдвое больше, чем в прошлом году на этот же период», — заявил он.

Премьер-министр добавил, что правительство выделило более 4,5 млрд грн на скорейшее восстановление. Эти деньги переданы местным властям, чтобы восстанавливать все объекты инфраструктуры.

Также сегодня правительство утвердит постановление, предусматривающее запуск программы «Восстановление» в рамках работы Фонда энергоэффективности.

«Соответственно, средства Фонда теперь могут быть также направлены на финансирование строительных работ по частичному восстановлению жилых зданий, поврежденных в результате военной агрессии россии», — добавил Шмыгаль.

УНН По материалам:

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