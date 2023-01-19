Шмыгаль рассказал, сколько «росатом» зарабатывает за год — Finance.ua
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Шмыгаль рассказал, сколько «росатом» зарабатывает за год

Фондовый рынок
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Шмыгаль рассказал, сколько «росатом» зарабатывает за год
Шмыгаль рассказал, сколько «росатом» зарабатывает за год
Каждый год «росатом» зарабатывает 9 млрд долларов на продаже сырого урана и других услугах, Украина настаивает на прекращении сотрудничества с российской государственной корпорацией.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе пресс-конференции с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
«Каждый год на продаже сырого урана, услуг его обогащения и строительстве атомных электростанций „росатом“ зарабатывает ориентировочно 9 млрд долларов. В целом портфель зарубежных заказов этой компании составляет 200 млрд долларов», — рассказал он.
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Премьер-министр уверен, что большинство этих средств, в случае их получения, пойдет на финансирование войны и строительство ракет, которые убивают мирных украинцев и подвергают опасности весь мир. Поэтому правительство настаивает на ограничении прав и привилегий россии в МАГАТЭ и прекращении сотрудничества с россией в ядерной сфере.
Напомним, 4 марта 2022 года российские оккупанты захватили ЗАЭС и город-спутник Энергодар. С тех пор россия отказывается создавать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС. Представители корпорации «росатом» присутствуют на станции и помогают российским военным.
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26 декабря 2022 года руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о том, что Украина будет добиваться введения санкций против «росатома».
Финляндия — единственная страна Европейского Союза, отказавшаяся от сотрудничества с корпорацией «росатом», которая помогает в оккупации Запорожской АЭС.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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