Шмыгаль рассказал, сколько «росатом» зарабатывает за год — Finance.ua

Шмыгаль рассказал, сколько «росатом» зарабатывает за год Сегодня 10:49 — Фондовый рынок

Шмыгаль рассказал, сколько «росатом» зарабатывает за год

Каждый год «росатом» зарабатывает 9 млрд долларов на продаже сырого урана и других услугах, Украина настаивает на прекращении сотрудничества с российской государственной корпорацией.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе пресс-конференции с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

«Каждый год на продаже сырого урана, услуг его обогащения и строительстве атомных электростанций „росатом“ зарабатывает ориентировочно 9 млрд долларов. В целом портфель зарубежных заказов этой компании составляет 200 млрд долларов», — рассказал он.

Читайте также Минэнерго призвало партнеров наложить санкции на «Росатом» и исключить рф из МАГАТЭ

Премьер-министр уверен, что большинство этих средств, в случае их получения, пойдет на финансирование войны и строительство ракет, которые убивают мирных украинцев и подвергают опасности весь мир. Поэтому правительство настаивает на ограничении прав и привилегий россии в МАГАТЭ и прекращении сотрудничества с россией в ядерной сфере.

Напомним, 4 марта 2022 года российские оккупанты захватили ЗАЭС и город-спутник Энергодар. С тех пор россия отказывается создавать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС. Представители корпорации «росатом» присутствуют на станции и помогают российским военным.

Читайте также Глава ЕС анонсировала 10 пакет санкций для рф

26 декабря 2022 года руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о том, что Украина будет добиваться введения санкций против «росатома».

Финляндия — единственная страна Европейского Союза, отказавшаяся от сотрудничества с корпорацией «росатом», которая помогает в оккупации Запорожской АЭС.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.