Шмыгаль рассказал о повышении налогов в Украине — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Шмыгаль рассказал о повышении налогов в Украине

Казна и Политика
26
Шмыгаль рассказал о повышении налогов в Украине
Шмыгаль рассказал о повышении налогов в Украине
Налоговую систему стабилизируют до уровня, существовавшего до полномасштабного вторжения россии в Украину. Правительство не планирует другие повышения налогов.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире телемарафона.
Читайте также: Есть минутка? Опрос от Finance.ua
«Возвращение к довоенному уровню налогов произошло с 1 июля, это было прописано в законодательстве. Частично мы ожидаем, что возврат налогов к довоенному уровню произойдет через принятие соответствующего закона Верховной Радой с 1 августа», — отметил глава правительства.
По его словам, речь идет об упрощенной системе налогообложения, в частности, возврате к 5% вместо 2%.
Читайте также
«Других изменений, кроме возвращения к довоенному уровню, до конца войны мы не планируем, не прогнозируем, и, вероятно, не допустим. Налоговая система будет стабилизирована на том же уровне, как до начала полномасштабной агрессии», — подчеркнул премьер.
Он добавил, что каждая собранная в бюджет гривна идет на ВСУ. Средства на другие расходы предоставляют международные доноры, в частности МВФ, с которым согласовали постепенное возвращение налогов к довоенному уровню. Эти средства должны обеспечивать украинскую армию.
Читайте также
Напомним, в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления, которое заблокировало подписание спикером законопроекта № 8401 о возврате довоенных налогов с 1 августа. Заместитель председателя налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк предположил, что в середине июля документ будет разблокирован.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 👛

По материалам:
УБР
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.