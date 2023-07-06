Шмыгаль рассказал о повышении налогов в Украине — Finance.ua

Шмыгаль рассказал о повышении налогов в Украине
Налоговую систему стабилизируют до уровня, существовавшего до полномасштабного вторжения россии в Украину. Правительство не планирует другие повышения налогов.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире телемарафона.
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«Возвращение к довоенному уровню налогов произошло с 1 июля, это было прописано в законодательстве. Частично мы ожидаем, что возврат налогов к довоенному уровню произойдет через принятие соответствующего закона Верховной Радой с 1 августа», — отметил глава правительства.
По его словам, речь идет об упрощенной системе налогообложения, в частности, возврате к 5% вместо 2%.
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«Других изменений, кроме возвращения к довоенному уровню, до конца войны мы не планируем, не прогнозируем, и, вероятно, не допустим. Налоговая система будет стабилизирована на том же уровне, как до начала полномасштабной агрессии», — подчеркнул премьер.
Он добавил, что каждая собранная в бюджет гривна идет на ВСУ. Средства на другие расходы предоставляют международные доноры, в частности МВФ, с которым согласовали постепенное возвращение налогов к довоенному уровню. Эти средства должны обеспечивать украинскую армию.
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Напомним, в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления, которое заблокировало подписание спикером законопроекта № 8401 о возврате довоенных налогов с 1 августа. Заместитель председателя налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк предположил, что в середине июля документ будет разблокирован.
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