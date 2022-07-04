Шмыгаль: рабочих мест нужно создавать сотни тысяч, рассчитываем, что «єРобота» поможет — Finance.ua

Шмыгаль: рабочих мест нужно создавать сотни тысяч, рассчитываем, что «єРобота» поможет Сегодня 08:30 — Казна и Политика

Шмыгаль: рабочих мест нужно создавать сотни тысяч, рассчитываем, что «єРобота» поможет

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что ключевой акцент правительство сейчас определяет на программе «єРобота», на поддержке малого и среднего бизнеса через грантовые программы.

Об этом Шмыгаль рассказал в интервью LB.ua.

«Что касается действующих программ. Сегодня ключевая программа доступа к финансам — это „5-7-9“. Сегодня мы поддерживаем разный бизнес, мы увеличили планку для того, чтобы это был не только малый бизнес, но и средний бизнес мог перекредитоваться под 0-5-7% годовых, потому что мы понимаем, что кредитная нагрузка сегодня велика, и в связи с поднятием учетной ставки Национального банка может расти, поэтому мы как правительство даем такой спасательный круг для бизнеса, украинского бизнеса», — сказал Шмыгаль.

Читайте также В Украине запускают проект бесплатного обучения в сфере IT

По его словам, ключевой акцент сегодня — на программе «єРобота», на поддержке малого и среднего бизнеса через грантовые программы. Это микробизнес, когда дают 150 или 250 тысяч гривен на создание одного или двух рабочих мест. Это перерабатывающая отрасль, где разные перерабатывающие предприятия будут поддерживаться правительством в виде безвозвратных грантов. Это сельскохозяйственная сфера — сады, теплицы, ягодничество. Это также ІТ-сфера.

«Мы запускаем это через портал „Дія“, для того чтобы было критически просто и легко регистрироваться, получать гранты, начинать создавать бизнес, создавать рабочие места. То есть это и есть те вещи, которые сегодня государство может помогать делать», — добавил Шмігаль.

Он также ответил на вопрос, о каком количестве денег можно говорить в случае таких программ.

«На разные программы — разное количество. Чтобы я вас не обманул, по садам — там идет по гектарам: на 10 тысяч гектаров. Но один сад не может быть больше 25 гектаров. То есть тоже можно посчитать количество, выходит около 4 тысяч. Общая сумма, с учетом микрогрантов, выходит около 27 миллиардов гривен. И если микрогранты, до 250 тысяч гривен, мы даем без собственного дофинансирования, то большие гранты на теплицы, на сады, на перерабатывающие предприятия, на ІТ-стартапы колеблются в пределах 7-8 миллионов гривен безвозвратной помощи. Но 30% для первой тысячи участников должно быть дофинансирование собственно от самого предпринимателя», — сказал Шмыгаль.

«Рабочих мест нам нужно создавать сотни тысяч, и мы рассчитываем, что программа „єРобота“ поможет с этой задачей», — добавил глава правительства.

Справка Finance.ua:

22 июня Кабмин начал внедрять проект грантовой помощи «єРобота» для поддержки вновь созданного бизнеса в Украине;

25 июня правительство анонсировало еще три грантовых программы поддержки создания собственного бизнеса;

с 1 июля стартовала программа «єРобота». Заявку на безвозвратный грант для собственного дела можно подать через «Дія».

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.