Шмыгаль прокомментировал, сможет ли Украина своевременно выплачивать зарплаты и пенсии в следующем году — Finance.ua

Шмыгаль прокомментировал, сможет ли Украина своевременно выплачивать зарплаты и пенсии в следующем году Сегодня 16:32 — Казна и Политика

Шмыгаль прокомментировал, сможет ли Украина своевременно выплачивать зарплаты и пенсии в следующем году

Пенсии и зарплаты учителей и врачей в следующем году будут выплачиваться в срок.

Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль.

Финансирование дефицита бюджета в 2024 году и макрофинансовая ситуация, по его словам, стали темой активных обсуждений в последние дни.

Шмыгаль отметил, что в следующем году Украине потребуется более 37 млрд долларов внешнего финансирования.

«Мы, конечно, рассчитываем на поддержку наших международных партнеров. Ведь сейчас есть договоренности с одиннадцатью государствами о многолетних программах финансирования. Есть программа расширенного финансирования с МВФ. Есть поддержка других международных финансовых организаций», — подчеркнул глава правительства.

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Премьер-министр добавил, что пенсии в дальнейшем будут выплачиваться вовремя. Индексация пройдет в марте 2024 года, как это предусматривает закон. Зарплаты учителей и врачей также, по его словам, будут выплачиваться вовремя.

Кроме того, правительство утвердило проект Плана Ukraine Facility для предоставления его Европейской комиссии.

«Совместно с бизнесом, общественным сектором, депутатским корпусом, регионами провели огромную работу по его созданию. Сейчас есть текущие наработки, к которым Еврокомиссия еще предоставит свои комментарии и предложения», — отметил глава правительства.

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Шмыгаль добавил, что финальные условия программы Украина получит после утверждения регламента Ukraine Facility Европейским советом, заседание которого запланировано на 1 февраля 2024 года.

«Согласование Еврокомиссией финальной версии плана откроет для Украины доступ к финансовому ресурсу в 50 млрд евро на 4 года, из которых 39 млрд евро будет направлено на обеспечение макрофинансовой стабильности. Мы благодарны европейским партнерам за столь мощный инструмент поддержки и ожидаем, что сможем воспользоваться им как можно быстрее», — отметил премьер-министр.

Напомним, ранее министр социальной политики Оксана Жолнович заявила , что при недополучении международной финансовой помощи Украина сможет выплачивать пенсии за счет внутренних поступлений, однако их может не хватить на индексацию пенсий.

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