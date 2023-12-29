Шмыгаль прокомментировал, сможет ли Украина своевременно выплачивать зарплаты и пенсии в следующем году — Finance.ua
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Шмыгаль прокомментировал, сможет ли Украина своевременно выплачивать зарплаты и пенсии в следующем году

Казна и Политика
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Шмыгаль прокомментировал, сможет ли Украина своевременно выплачивать зарплаты и пенсии в следующем году
Шмыгаль прокомментировал, сможет ли Украина своевременно выплачивать зарплаты и пенсии в следующем году
Пенсии и зарплаты учителей и врачей в следующем году будут выплачиваться в срок.
Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль.
Финансирование дефицита бюджета в 2024 году и макрофинансовая ситуация, по его словам, стали темой активных обсуждений в последние дни.
Шмыгаль отметил, что в следующем году Украине потребуется более 37 млрд долларов внешнего финансирования.
«Мы, конечно, рассчитываем на поддержку наших международных партнеров. Ведь сейчас есть договоренности с одиннадцатью государствами о многолетних программах финансирования. Есть программа расширенного финансирования с МВФ. Есть поддержка других международных финансовых организаций», — подчеркнул глава правительства.
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Премьер-министр добавил, что пенсии в дальнейшем будут выплачиваться вовремя. Индексация пройдет в марте 2024 года, как это предусматривает закон. Зарплаты учителей и врачей также, по его словам, будут выплачиваться вовремя.
Кроме того, правительство утвердило проект Плана Ukraine Facility для предоставления его Европейской комиссии.
«Совместно с бизнесом, общественным сектором, депутатским корпусом, регионами провели огромную работу по его созданию. Сейчас есть текущие наработки, к которым Еврокомиссия еще предоставит свои комментарии и предложения», — отметил глава правительства.
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Шмыгаль добавил, что финальные условия программы Украина получит после утверждения регламента Ukraine Facility Европейским советом, заседание которого запланировано на 1 февраля 2024 года.
«Согласование Еврокомиссией финальной версии плана откроет для Украины доступ к финансовому ресурсу в 50 млрд евро на 4 года, из которых 39 млрд евро будет направлено на обеспечение макрофинансовой стабильности. Мы благодарны европейским партнерам за столь мощный инструмент поддержки и ожидаем, что сможем воспользоваться им как можно быстрее», — отметил премьер-министр.
Напомним, ранее министр социальной политики Оксана Жолнович заявила, что при недополучении международной финансовой помощи Украина сможет выплачивать пенсии за счет внутренних поступлений, однако их может не хватить на индексацию пенсий.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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