Шмыгаль прогнозирует сокращение урожая зерновых в текущем году на 20% — Finance.ua

Шмыгаль прогнозирует сокращение урожая зерновых в текущем году на 20%

Сегодня 07:18 — Аграрный рынок

Шмыгаль прогнозирует сокращение урожая зерновых в текущем году на 20%, landfort.ua

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прогнозирует, что урожай зерновых в этом году, вероятно, будет на 20% меньше, чем в прошлом. Это произойдет из-за сокращения посевных площадей после вторжения россии.

По его словам, у фермеров не хватает топлива, но Украина знает, как их обеспечить.

Шмыгаль напомнил, что у Украины есть большие запасы зерна, круп и растительного масла и она может прокормить свое население.

Напомним, по данным Госстата, в 2021 году урожай зерновых составил 85,68 млн тонн, что на 10,54 млн тонн больше, чем в рекордном 2019 году.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.