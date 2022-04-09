Шмыгаль прогнозирует сокращение урожая зерновых в текущем году на 20% — Finance.ua

Шмыгаль прогнозирует сокращение урожая зерновых в текущем году на 20%, landfort.ua
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прогнозирует, что урожай зерновых в этом году, вероятно, будет на 20% меньше, чем в прошлом. Это произойдет из-за сокращения посевных площадей после вторжения россии.
По его словам, у фермеров не хватает топлива, но Украина знает, как их обеспечить.
Шмыгаль напомнил, что у Украины есть большие запасы зерна, круп и растительного масла и она может прокормить свое население.
Напомним, по данным Госстата, в 2021 году урожай зерновых составил 85,68 млн тонн, что на 10,54 млн тонн больше, чем в рекордном 2019 году.