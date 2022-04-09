Шмыгаль прогнозирует сокращение урожая зерновых в текущем году на 20% — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Шмыгаль прогнозирует сокращение урожая зерновых в текущем году на 20%

Сегодня 07:18Аграрный рынок
0
Шмыгаль прогнозирует сокращение урожая зерновых в текущем году на 20%Шмыгаль прогнозирует сокращение урожая зерновых в текущем году на 20%, landfort.ua
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прогнозирует, что урожай зерновых в этом году, вероятно, будет на 20% меньше, чем в прошлом. Это произойдет из-за сокращения посевных площадей после вторжения россии.
По его словам, у фермеров не хватает топлива, но Украина знает, как их обеспечить.
Шмыгаль напомнил, что у Украины есть большие запасы зерна, круп и растительного масла и она может прокормить свое население.
Напомним, по данным Госстата, в 2021 году урожай зерновых составил 85,68 млн тонн, что на 10,54 млн тонн больше, чем в рекордном 2019 году.
По материалам: РБК-Україна
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.