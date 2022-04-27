Шмыгаль предложил Румынии расширить экспортные и транзитные коридоры — Finance.ua

Шмыгаль предложил Румынии расширить экспортные и транзитные коридоры

Сегодня 11:15 — Казна и Политика

Премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил с премьер-министром Румынии Николае Чуке возможности расширения экспортных и транзитных коридоров по территории Румынии, а также использование дополнительных возможностей румынских морских портов.

«Мы обсудили возможности расширения уже созданных экспортных коридоров, транзитных коридоров по территории Румынии, а также использование дополнительных возможностей румынских морских портов и пунктов пропуска между нашими странами», — сказал Шмыгаль на совместном брифинге с премьер-министром Румынии Николае Чуке во вторник.

Также стороны обсудили процесс восстановления пострадавших от войны населенных пунктов Украины, а также участие в таких проектах Румынии.

Кроме того, премьеры обсудили сотрудничество стран в энергетической сфере, экономике, бизнесе и транзитном потенциале.

Среди прочего он поблагодарил Румынию за запуск и функционирование на ее территории хабов для международной технической и гуманитарной поддержки Украины, а также за помощь украинским переселенцам.

Кроме того, Шмыгаль сообщил, что страны работают над проектом меморандумом о сотрудничестве в обеспечении социальной защиты детей, пострадавших в результате войны и вооруженных конфликтов.

Позже в сообщении прессслужбы правительству сообщили, что на встрече сторон, с целью увеличения транзитных возможностей между Украиной и Румынией, Шмыгаль предложил рассмотреть возможность скорейшего открытия пункта пропуска «Дяковцы (Украина) — Раковец (Румыния)» и последующего предоставления ему статуса пункта пропуска для грузового сообщения.

Кроме того, он отметил роль Румынии в международных процессах осуждения и наказания россии за продолжающиеся на территории Украины преступления против человечности и акты геноцида.

В свою очередь, премьер Румынии заверил, что они продолжат поддерживать Украину в борьбе и будут поддерживать ужесточение санкций против агрессора.

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