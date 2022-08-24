Шмыгаль озвучил потери Украины от оккупации Крыма — Finance.ua
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Шмыгаль озвучил потери Украины от оккупации Крыма

Казна и Политика
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Потери Украины от оккупации Крымского полуострова с 2014 года составляют около 118 млрд долларов.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Щмыгаль в ходе пресс-конференции по итогам Крымской платформы.
Политолог объяснил значение создания совета по вопросам деоккупации Крыма и своевременность такого решения.
«С начала оккупации Крыма прошло 8 лет. За это время россия превратила остров в огромную военную базу. Ориентировочные потери Украины от временной оккупации Крыма составляют около 118 млрд долларов», — отметил он.
Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил о том, что у Украины уже есть стратегия восстановления Крыма после его освобождения от оккупантов. На полуострове будут развиваться порты, сельское хозяйство, медицина, образование, внедрятся цифровая система госуслуг. Также восстановят систему санаториев.
По материалам:
Слово і Діло
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