Шмыгаль озвучил потери Украины от оккупации Крыма — Finance.ua

Шмыгаль озвучил потери Украины от оккупации Крыма Сегодня 17:34 — Казна и Политика

Потери Украины от оккупации Крымского полуострова с 2014 года составляют около 118 млрд долларов.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Щмыгаль в ходе пресс-конференции по итогам Крымской платформы.

Политолог объяснил значение создания совета по вопросам деоккупации Крыма и своевременность такого решения.

«С начала оккупации Крыма прошло 8 лет. За это время россия превратила остров в огромную военную базу. Ориентировочные потери Украины от временной оккупации Крыма составляют около 118 млрд долларов», — отметил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил о том, что у Украины уже есть стратегия восстановления Крыма после его освобождения от оккупантов. На полуострове будут развиваться порты, сельское хозяйство, медицина, образование, внедрятся цифровая система госуслуг. Также восстановят систему санаториев.

Слово і Діло По материалам:

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