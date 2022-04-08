Шмыгаль ожидает получить часть замороженных российских золотовалютных резервов в течение полугода — Finance.ua

Шмыгаль ожидает получить часть замороженных российских золотовалютных резервов в течение полугода

Сегодня 10:46 — Казна и Политика

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина хочет получить часть средств от арестованных российских активов на Западе уже в ближайшие полгода.

Об этом он сказал в своем обращении.

«Создана рабочая группа, которая уже активно работает по нескольким направлениям. Во-первых, это арест российских активов на Западе и передача этих средств Украине», — сказал он, добавив, что единой процедуры, как это можно сделать, не существует, поэтому с каждой страной Украина работает раздельно.

«Но часть этих средств мы хотим получить уже в ближайшие полгода, чтобы начать быстро восстанавливать нашу страну», — резюмировал Шмыгаль.

Напомним, около половины золотовалютных резервов центробанка заморожены из-за санкций мероприятия в ответ на российское вторжение в Украину.

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