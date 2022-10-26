Шмыгаль назвал направления, где Украина больше всего нуждается в финансовой помощи от партнеров — Finance.ua
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Шмыгаль назвал направления, где Украина больше всего нуждается в финансовой помощи от партнеров

Казна и Политика
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Шмыгаль назвал направления, где Украина больше всего нуждается в финансовой помощи от партнеров
Шмыгаль назвал направления, где Украина больше всего нуждается в финансовой помощи от партнеров, Фото: КМУ
Киев обсуждает со странами-партнерами и международными организациями создание платформы для координации финансовой поддержки Украины.
Об этом в заключительном выступлении на международной конференции по восстановлению Украины, проходившей в Берлине под эгидой немецкого председательства G7 и Европейской комиссии, сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«Прежде всего, сегодня мы должны подумать о финансовой координационной платформе, это сейчас основной момент, на базе G7, Международного валютного фонда, Европейского инвестиционного банка, Организации экономического сотрудничества и развития и наших партнеров, которые поддерживают Украину», — сказал Шмыгаль.
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Он также назвал приоритетные направления, где Украина больше всего нуждается в финансовой помощи партнеров.
«Нам сегодня нужна поддержка бюджетного дефицита для его выравнивания, нужно финансирование первоочередных потребностей восстановления, оценка конкретных потребностей послевоенного восстановления и модернизации Украины», — отметил глава правительства.
По его словам, эти основные вопросы будут находиться в центре внимания украинских властей «в последующие годы, а может, и десятилетия».
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«Сегодняшние приоритеты очень естественны, потому что только за последние две недели россия разрушила нашу электроинфраструктуру, инфраструктуру отопления, инфраструктуру водоснабжения, создавая величайшую гуманитарную катастрофу на европейском континенте за много последних десятилетий», — сказал Шмыгаль.
Он отметил, что Украине и ее партнерам нужно объединить усилия и создать механизм, который позволит противостоять намерениям такой террористической страны, как россия.
«Мы должны найти способ, как быстро восстанавливать инфраструктурные объекты и как защищать гражданскую и критическую инфраструктуру», — сказал Шмыгаль, выразив уверенность, что «и в этом направлении будем иметь поддержку от наших партнеров».

Справка Finance.ua:

  • директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что потребности Украины во внешнем финансировании будут составлять около $3 млрд в месяц в течение 2023 года, но могут вырасти до $5 млрд;
  • президент Украины Владимир Зеленский призвал западных партнеров создать «финансовый Рамштайн» для поддержки Украины — по аналогии с форматом, инициированным США для предоставления Украине вооружения;
  • Европейский союз предоставит Украине 1 млрд евро и 400 электрогенераторов для срочного возобновления энергоснабжения.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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