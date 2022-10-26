Шмыгаль назвал направления, где Украина больше всего нуждается в финансовой помощи от партнеров — Finance.ua

Шмыгаль назвал направления, где Украина больше всего нуждается в финансовой помощи от партнеров Сегодня 15:46 — Казна и Политика

Шмыгаль назвал направления, где Украина больше всего нуждается в финансовой помощи от партнеров, Фото: КМУ

Киев обсуждает со странами-партнерами и международными организациями создание платформы для координации финансовой поддержки Украины.

Об этом в заключительном выступлении на международной конференции по восстановлению Украины, проходившей в Берлине под эгидой немецкого председательства G7 и Европейской комиссии, сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Прежде всего, сегодня мы должны подумать о финансовой координационной платформе, это сейчас основной момент, на базе G7, Международного валютного фонда, Европейского инвестиционного банка, Организации экономического сотрудничества и развития и наших партнеров, которые поддерживают Украину», — сказал Шмыгаль.

Читайте также Украине нужно 4 млрд евро для прохождения отопительного сезона

Он также назвал приоритетные направления, где Украина больше всего нуждается в финансовой помощи партнеров.

«Нам сегодня нужна поддержка бюджетного дефицита для его выравнивания, нужно финансирование первоочередных потребностей восстановления, оценка конкретных потребностей послевоенного восстановления и модернизации Украины», — отметил глава правительства.

По его словам, эти основные вопросы будут находиться в центре внимания украинских властей «в последующие годы, а может, и десятилетия».

«Сегодняшние приоритеты очень естественны, потому что только за последние две недели россия разрушила нашу электроинфраструктуру, инфраструктуру отопления, инфраструктуру водоснабжения, создавая величайшую гуманитарную катастрофу на европейском континенте за много последних десятилетий», — сказал Шмыгаль.

Он отметил, что Украине и ее партнерам нужно объединить усилия и создать механизм, который позволит противостоять намерениям такой террористической страны, как россия.

«Мы должны найти способ, как быстро восстанавливать инфраструктурные объекты и как защищать гражданскую и критическую инфраструктуру», — сказал Шмыгаль, выразив уверенность, что «и в этом направлении будем иметь поддержку от наших партнеров».

Справка Finance.ua:

директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что потребности Украины во внешнем финансировании будут составлять около $3 млрд в месяц в течение 2023 года, но могут вырасти до $5 млрд;

президент Украины Владимир Зеленский призвал западных партнеров создать «финансовый Рамштайн» для поддержки Украины — по аналогии с форматом, инициированным США для предоставления Украине вооружения;



Европейский союз предоставит Украине 1 млрд евро и 400 электрогенераторов для срочного возобновления энергоснабжения.



Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.