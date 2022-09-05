Шмыгаль: ФРГ объявила о выделении Украине 200 млн евро на программы поддержки ВПЛ — Finance.ua

Шмыгаль: ФРГ объявила о выделении Украине 200 млн евро на программы поддержки ВПЛ Сегодня 10:32 — Казна и Политика

Власти Германии в воскресенье объявили о выделении Украине 200 млн евро на программы поддержки внутренне перемещенных лиц, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Поблагодарил за это лично во время встречи в Берлине с Федеральным министром экономического сотрудничества и развития Свеньей Шульце», — написал Шмыгаль в телеграмм-канале.

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По словам главы правительства, в ходе встречи он предложил часть этой помощи направить также на гранты ВПЛ для начала собственного дела, в частности в рамках правительственной программы «єРобота».

«Наша команда готова проработать этот вопрос с немецкой стороной», — подчеркнул Шмыгаль.

Он отметил, что в ходе встречи также обсуждалась реализация плана обновления Украины. «Федеральный министр отметила, что видит перспективу восстановления путем использования потенциала громад. Германия сыграла очень важную роль в успешной реформе децентрализации. Большинство глав громад положительно проявили себя в начале российского вторжения, остались с людьми и поддерживали их. Поэтому правительство и президент Украины убеждены, что реформа должна продолжаться, а громадам нужно становиться сильнее», — подчеркнул глава правительства.

В свою очередь, министр Шульце заявила, что Германия «будет стоять рядом с Украиной столько, сколько украинское государство в этом будет нуждаться».

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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