Шмыгаль анонсировал проверку деятельности и имущества всех «военкомов» — Finance.ua

Шмыгаль анонсировал проверку деятельности и имущества всех «военкомов» Сегодня 12:21 — Казна и Политика

Шмыгаль анонсировал проверку деятельности и имущества всех «военкомов»

Правительство создаст комиссию для проверки деятельности и имущественного положения всех «военкомов» по Украине.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Мы приняли решение о том, что будет создана государственная комиссия во главе с первым заместителем министра обороны, с правоохранительным блоком, с представителем НАПК, которое проверит деятельность и имущественное положение всех военкомов и их заместителей», — сказал Шмыгаль.

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По его словам, основанием для такого решения стала ситуация с начальником Одесского областного территориального центра комплектования.

«Одесский военком будет уволен со своей должности. По решению Ставки, такое поручение президент дал главнокомандующему, по другим военкомам будут проведены проверки», — добавил глава правительства.

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