Шмыгаль анонсировал проверку деятельности и имущества всех «военкомов» — Finance.ua
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Шмыгаль анонсировал проверку деятельности и имущества всех «военкомов»

Казна и Политика
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Шмыгаль анонсировал проверку деятельности и имущества всех «военкомов»
Шмыгаль анонсировал проверку деятельности и имущества всех «военкомов»
Правительство создаст комиссию для проверки деятельности и имущественного положения всех «военкомов» по Украине.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«Мы приняли решение о том, что будет создана государственная комиссия во главе с первым заместителем министра обороны, с правоохранительным блоком, с представителем НАПК, которое проверит деятельность и имущественное положение всех военкомов и их заместителей», — сказал Шмыгаль.
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По его словам, основанием для такого решения стала ситуация с начальником Одесского областного территориального центра комплектования.
«Одесский военком будет уволен со своей должности. По решению Ставки, такое поручение президент дал главнокомандующему, по другим военкомам будут проведены проверки», — добавил глава правительства.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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