Шмыгаль анонсировал индексацию пенсий в 2023 году — Finance.ua
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Шмыгаль анонсировал индексацию пенсий в 2023 году

Казна и Политика
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Шмыгаль анонсировал индексацию пенсий в 2023 году
Шмыгаль анонсировал индексацию пенсий в 2023 году
Премьер-министр Денис Шмыгаль на завершающем заседании правительства анонсировал индексацию пенсий в 2023 году.
«Почти 11 млн пенсионеров все это время своевременно получают свои выплаты. Более того, в этом году мы проиндексировали пенсии, увеличив их на 16%. Проведем индексацию пенсий и в 2023 году», — сказал он.
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Он также добавил, что уже в первые недели после полномасштабного вторжения Правительство выплатило более 30 млрд гривен в рамках проекта єПідтримка. Тогда сотни тысяч граждан, потерявших работу, получили по 6,5 тысяч гривен.
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Также Правительство выплатило 53 млрд грн помощи внутренне перемещенным лицам — около 2 млн человек получают по 2-3 тысячи выплат ежемесячно.
«Кроме того, мы договорились, чтобы аналогичные программы запустили и наши партнеры из международных организаций, прежде всего ООН и Красного Креста», — отмечает премьер.

Справка Finance.ua:

  • Правительство и Минфин могут и планируют индексировать пенсии в марте следующего года, говорил ранее министр финансов Сергей Марченко. Государство будет искать способы поддержки пенсионеров;
  • в 2022 году на все социальные выплаты было направлено около 800 млрд грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
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