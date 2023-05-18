Шесть стран Тихоокеанского региона имеют высокий риск долгового кризиса – Всемирный банк — Finance.ua

Шесть стран Тихоокеанского региона имеют высокий риск долгового кризиса – Всемирный банк Сегодня 19:45 — Мир

Шесть стран Тихоокеанского региона имеют высокий риск долгового кризиса – Всемирный банк

Шесть стран Тихоокеанского региона имеют высокий риск долгового кризиса, отчасти из-за государственных расходов на борьбу с кризисом на фоне пандемии COVID-19.

Об этом говорится в отчете Всемирного банка, опубликованном в четверг, пишет Reuters.

В отчете говорится о необходимости фискальной консолидации в Кирибате, Маршалловых Островах, Федеративных Штатах Микронезии, Самоа, Тонга и Тувалу, поскольку эти страны не имеют внутренних долговых рынков и доступа к международным рынкам капитала.

Среди других стран региона Вануату имеет средний уровень риска, в то время как долг Палау и Науру устойчивый, отмечается в отчете.

«Хотя уровень государственного долга как доля ВВП остается умеренным в большинстве стран региона, экономическая география и нестабильная база доходов означают, что риски долгового кризиса остаются высокими», — говорится в отчете.

С 2019 года долги в регионе резко выросли, поскольку зависимые от туризма экономики пострадали от закрытия границ из-за COVID, торговля пострадала от логистических проблем, а погодные явления нанесли ущерб. В прошлом месяце Всемирный банк заявил, что Фиджи также должен принять срочные меры для уменьшения своего долгового бремени.

Директор Всемирного банка по делам Папуа-Новой Гвинеи и Тихоокеанского региона Стивен Ндегва заявил, что сокращение долга, увеличение доходов и повышение качества государственных расходов являются критически важными сферами для стран Тихоокеанского региона.

В отчете отмечается, что постоянный доступ к грантам в соответствии с допандемическими тенденциями также имеет важное значение для поиска проектов капитальных инвестиций для обеспечения устойчивого развития и устойчивости к изменению климата.

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В отчете рекомендуется, чтобы наряду с более эффективным расходованием средств правительства стран Тихоокеанского региона уделяли первостепенное внимание улучшению сбора налогов, чтобы обеспечить справедливый вклад граждан и бизнеса в экономику региона.

Также в документе говорится, что страны Тихоокеанского региона должны выделять больше средств на меры социальной помощи и защиты.

«Эти инвестиции помогут уменьшить бедность и неравенство, а также поддержать общины в трудные времена, в том числе после климатических катастроф или крупных экономических потрясений, таких как пандемия COVID-19 и недавние стихийные бедствия в Тонга и Вануату», — говорится в докладе.

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Економічна Правда По материалам:

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