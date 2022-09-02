Шеринг технического паспорта в Дії (пошаговая инструкция) — Finance.ua

Шеринг технического паспорта в Дії (пошаговая инструкция) Сегодня 09:47

Шеринг технического паспорта — эта функция не совсем нова. Минцифры уже запускало ее раньше, но из-за вторжения россиян такую возможность пришлось приостановить для обеспечения безопасности. В нынешнем перезапуске функцию доработали и улучшили.

Что интересно, ответственность за управление автомобилем, шеринг которого был произведен таким образом, полностью ложится на так называемого надлежащего пользователя, то есть того, кто будет управлять автомобилем. Соответственно, все штрафы в случае нарушения ПДД будут приходить на этого человека.

Также в Дії будут отражаться штрафы, которые выписывает полиция. А в ближайшее время в приложение будет приходить и фотофиксация — техническая сторона этого вопроса уже готова, следующий шаг за МВД.

Шеринг авто доступен в разделе «Услуги».

Следует выбрать опцию «Поделиться авто». Для этого Дії требуются следующие сведения о владельце:

ФИО;

документ, удостоверяющий личность;

налоговый номер;

место жительства;

контактные данные

Все это Дія подтягивает автоматически из соответствующих реестров или через BankID. Если каких-либо сведений о вас нет, то система попросит их указать.

В общем шеринг авто происходит в семь шагов:

Шаг 1. Следует выбрать транспортное средство, которым вы хотите поделиться.

Шаг 2. Необходимо указать конечную дату назначения надлежащего пользователя. Простыми словами — указать срок, в течение которого человек сможет пользоваться вашим автомобилем.

Шаг 3. Указать контактный номер и e-mail.

Шаг 4. Указать адрес местожительства.

Шаг 5. Проверить сложившееся заявление о надлежащем пользователе.

Шаг 6. Надлежащий пользователь должен считать сгенерированный приложением QR-код своим смартфоном. Или можно отправить ссылку.

Шаг 7. Подписать заявление о надлежащем пользователе через Дія.Підпис.

Когда владелец авто подпишет заявление, свидетельство о регистрации транспортного средства появится в Дії того, кому вы разрешили управлять вашей машиной.

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