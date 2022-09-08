«Схемы»: Несмотря на санкции, российские танкеры продолжают транспортировать нефть в ЕС — СМИ Сегодня 15:29 — Казна и Политика

Российские танкеры продолжают транспортировать нефть и нефтепродукты в Европейский Союз, несмотря на введенные санкции. Они свободно, заполненные выходят из Черного моря и возвращаются назад уже порожние.

Об этом говорится в расследовании проекта «Схемы».

Помогает россиянам продавать свою нефть Турция. В отличие от Европы, турки не вводили санкций против россии, поэтому многие российские танкеры беспрепятственно прибывают в порты Турции. Аналогично все работает и в обратном направлении — турецкие корабли заходят в российские порты.

Также российские танкеры заходят в порты Грузии, которая тоже отказывающейся вводить санкции против россии.

Еще одна схема: российские танкеры направляются в румынский порт Констанца, но останавливаются в 17–20 милях (27–32 км) от берега. Некоторое время они стоят на месте, а потом возвращаются назад уже порожние, — россияне в море перекачивают свою нефть на танкеры под флагами Евросоюза, а уже она доставляется в Европу.

Самый большой добытчик этой схемы — самый богатый человек рф Владимир Лисин. Против него санкции ввела только Австралия, другие западные страны не вводили ограничений. Поэтому компании Лисина продолжают работать почти по всему миру, а их танкеры перевозят нефть и нефтепродукты.

2 сентября страны Большой семерки (США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония) договорились зимой ограничить цены на нефть и нефтепродукты из россии. Ограничение цены направлено на то, чтобы уменьшить российские доходы и способность россии финансировать войну, одновременно ограничивая влияние войны россии на мировые цены на энергоносители, особенно для стран с низким и средним уровнем дохода.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

theБабель По материалам:

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