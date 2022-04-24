Shell продает свою долю китайцам в "Сахалине-2" — Finance.ua
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Shell продает свою долю китайцам в "Сахалине-2"

Сегодня 14:33Фондовый рынок
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Британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell приступила к процессу «кошмарного» выхода из своего крупнейшего СПГ-проекта в россии «Сахалин-2».
Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.
Отмечается, что Shell пытается компенсировать потери, которые она понесет из-за приостановки деятельности в рф. Компания ведет переговоры с китайскими Cnooc, CNPC и Sinopec о продаже 27,5% доли в месторождении «Сахалин-2», однако те согласны на сделку только в том случае, если им будет предоставлена большая скидка. В результате эти «болезненные» переговоры могут обернуться большими потерями для Shell.
При этом других покупателей на эти активы нет, отмечает издание.
Глава МИД Дмитрий Кулеба обратился к компании Shell, тайно купившей российскую нефть. Он спросил, не пахнет ли российская нефть украинской кровью.

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По материалам: znaj.ua
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