Shell продает свою долю китайцам в "Сахалине-2" — Finance.ua

Shell продает свою долю китайцам в "Сахалине-2"

Сегодня 14:33 — Фондовый рынок

Британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell приступила к процессу «кошмарного» выхода из своего крупнейшего СПГ-проекта в россии «Сахалин-2».

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что Shell пытается компенсировать потери, которые она понесет из-за приостановки деятельности в рф. Компания ведет переговоры с китайскими Cnooc, CNPC и Sinopec о продаже 27,5% доли в месторождении «Сахалин-2», однако те согласны на сделку только в том случае, если им будет предоставлена большая скидка. В результате эти «болезненные» переговоры могут обернуться большими потерями для Shell.

При этом других покупателей на эти активы нет, отмечает издание.

Глава МИД Дмитрий Кулеба обратился к компании Shell, тайно купившей российскую нефть. Он спросил, не пахнет ли российская нефть украинской кровью.

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