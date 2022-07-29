Shell получила 165 млн долларов дивидендов от российского проекта «Сахалин-2», — Reuters Сегодня 15:41 — Фондовый рынок

Британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell получила 165 млн долларов дивидендов от сотрудничества с россией в рамках проекта «Сахалин-2».

Об этом сообщает Reuters

«В апреле Shell получила дивиденды в размере 165 млн долларов от гигантского российского совместного нефтегазового предприятия „Сахалин-2“, в котором ей принадлежит 27,5% акций», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Shell смогла получить дивиденды от прибыли «Сахалин-2» в 2021 году, поскольку юридическое лицо Sakhalin Energy Investment Company зарегистрировано на Бермудских островах.

Также после начала полномасштабного вторжения россии в Украину Shell заявляла о намерении выйти из этого проекта и уже ведет переговоры с потенциальными покупателями своей доли.

Напомним, в начале апреля крупнейшие украинские энергетические компании ДТЭК, НАК «Нафтогаз Украины» и НЭК «Укрэнерго» запустили проект Stop Bloody Energy с призывом к западным компаниям прекратить сотрудничество с россией в топливно-энергетической сфере.

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