Shell получила 165 млн долларов дивидендов от российского проекта «Сахалин-2», — Reuters — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Shell получила 165 млн долларов дивидендов от российского проекта «Сахалин-2», — Reuters

Фондовый рынок
0
Британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell получила 165 млн долларов дивидендов от сотрудничества с россией в рамках проекта «Сахалин-2».
Об этом сообщает Reuters.
«В апреле Shell получила дивиденды в размере 165 млн долларов от гигантского российского совместного нефтегазового предприятия „Сахалин-2“, в котором ей принадлежит 27,5% акций», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Shell смогла получить дивиденды от прибыли «Сахалин-2» в 2021 году, поскольку юридическое лицо Sakhalin Energy Investment Company зарегистрировано на Бермудских островах.
Также после начала полномасштабного вторжения россии в Украину Shell заявляла о намерении выйти из этого проекта и уже ведет переговоры с потенциальными покупателями своей доли.
Напомним, в начале апреля крупнейшие украинские энергетические компании ДТЭК, НАК «Нафтогаз Украины» и НЭК «Укрэнерго» запустили проект Stop Bloody Energy с призывом к западным компаниям прекратить сотрудничество с россией в топливно-энергетической сфере.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.