Shell не будет покупать нефть и нефтепродукты с российским содержимым — Finance.ua
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Shell не будет покупать нефть и нефтепродукты с российским содержимым

Сегодня 15:32Энергетика
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Shell не будет покупать нефть и нефтепродукты с российским содержимымShell не будет покупать нефть и нефтепродукты с российским содержимым
Нефтяная компания Shell больше не будет покупать продукты нефтепереработки с каким-либо российским содержимым, включая топливные смеси, передает Reuters.
После заявления об отказе от российских нефти и газа компания все же продолжала принимать продукцию, содержащую менее 50% топлива из россии, на основании положений своих торговых контрактов.
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Теперь же компания не будет принимать такие товары. Как пишет Reuters, в заявке на поставку авиакеросина на торговой платформе Platts компания указала, что не будет принимать добытое в России сырье, товары, смешанные с российским сырьем, а также товары, транспортировка которых начинается из россии или включает транзит через эту страну.
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«Мы работаем над поэтапным отказом от российской нефти и газа в нашей цепочке поставок, защищая при этом поставки энергии и топлива, на которые ежедневно полагаются миллионы людей», — заявили в Shell.
Как отмечает агентство, смешивание топлива является обычной практикой и может происходить на уровне компании или в резервуарах для хранения, содержащих смесь топлива из разных стран.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: НВ
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