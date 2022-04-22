Shell может продать свою долю в одном из российских проектов компаниям из Китая — Finance.ua

Shell может продать свою долю в одном из российских проектов компаниям из Китая
Нефтяная компания Shell обсуждает продажу своей части в проекте Сахалин-2 с китайскими энергетическими гигантами.
Ключевые государственные энергетические компании Китая Cnooc, CNPC и Sinopec обсуждают с Shell покупку ее доли в российском проекте Сахалин-2.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Переговоры включают возможную продажу доли 27,5% одной из китайских компаний, двух или консорциума всех трех.
По словам собеседников агентства, переговоры находятся на ранней стадии, и остается возможность того, что соглашение с фирмами не будет согласовано. Еще один собеседник добавил, что Shell также открыта для переговоров с потенциальными покупателями за пределами Китая.
Сообщается, что в выходные дни десятки сотрудников Shell, временно откомандированных в проект Сахалин-2 в россии, были отозваны и релоцированы в другие офисы.