Sharp приостановила поставки в россию — Finance.ua

Sharp приостановила поставки в россию

Сегодня 12:17 — Фондовый рынок

Японский производитель техники Sharp приостановил поставки в россию из-за войны в Украине.

Об этом говорится в сообщении компании.

«Мы в Sharp Group глубоко обеспокоены развивающейся войной в Украине», — говорится в сообщении.

В компании добавили, что в целях поддержки гуманитарной программы ее предприятия будут делать пожертвования благотворительным организациям, участвующим в помощи украинцам.

«Мы будем продолжать внимательно следить за ситуацией и принимать адекватные меры в соответствии с духом нашей Хартии корпоративного поведения Sharp Group», — сообщили в компании.

Ранее японская корпорация IHI решила приостановить производство на совместном предприятии «Альфа автоматив техноложиз», расположенном в россии.

Как сообщалось, МИД рф заявил, что Москва прекращает переговоры с Токио по мирному договору в связи с введением Японией односторонних ограничений по россии.

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