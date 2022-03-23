Sharp приостановила поставки в россию — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Sharp приостановила поставки в россию

Сегодня 12:17Фондовый рынок
20
Японский производитель техники Sharp приостановил поставки в россию из-за войны в Украине.
Об этом говорится в сообщении компании.
«Мы в Sharp Group глубоко обеспокоены развивающейся войной в Украине», — говорится в сообщении.
В компании добавили, что в целях поддержки гуманитарной программы ее предприятия будут делать пожертвования благотворительным организациям, участвующим в помощи украинцам.
«Мы будем продолжать внимательно следить за ситуацией и принимать адекватные меры в соответствии с духом нашей Хартии корпоративного поведения Sharp Group», — сообщили в компании.
Ранее японская корпорация IHI решила приостановить производство на совместном предприятии «Альфа автоматив техноложиз», расположенном в россии.
Как сообщалось, МИД рф заявил, что Москва прекращает переговоры с Токио по мирному договору в связи с введением Японией односторонних ограничений по россии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.